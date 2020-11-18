" 21 milyon ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından" - Son Dakika

" 21 milyon ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından"

18.11.2020 10:32

"Esnaf için HES Kodu" uygulamasını incelemek için Bakırköy'de Pazara gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugüne kadar yazılan ceza miktarını söyleyerek, "21 milyon lira ceza yazıldı.

"Esnaf için HES Kodu" uygulamasını incelemek için Bakırköy'de Pazara gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugüne kadar yazılan ceza miktarını söyleyerek, "21 milyon lira ceza yazıldı. Bunu 1 milyonu az önce gelen sigara yasağından" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta semt pazarlarında uygulanmaya başlanan "Esnaf için HES Kodu Uygulaması"nı Yeşilköy'deki Çarşamba Pazarı'nda inceledi. Vali Yerlikaya incelemeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamasında HES kodunun pazar yerlerinde kullanımın düzenli olduğunu ifade ederek, " Korona virüs önlemlerinin olmazsa olmazı maske temizlik kurallarının en hassas şekilde uygulanması için birbirimize öğütler veriyoruz. Pazarlarımızda HES kodunun samimi olarak uygulandığını görüyoruz. Az önce kaymakam ve belediyebaşkanımızından ricamız oldu HES kodunun QR matiğini esnafın tezgahlara asmalarını ricada bulunduk. Aynı zamanda Pazar yerlerinde 16.00 sıralarında yoğunluk var bu yoğunluğu gidermek vatandaşlarımızın saat 13.00 öncesinde pazarlara gelmeleri için indirim yapmalarını istedik esnaftan" dedi.

"ARTIK MASKE TAK DEMİYORUZ, MASKENİ İNDİRME CAN ALMA DİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan toplantıdan sonra açıklamalarına değinen Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı talimatlar ile İçişleri Bakanlığımızdan genelge talimatları gece geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor birazdan onlarla ilgili detayları da duyuracağız. Bizim niyetimiz tüm İstanbul için niyetimiz şu korona virüs tedbirlerini samimi olarak uygulamak durumundayız. İnsanların sağlığını önemsiyorsak çok basit bir kural var şu maskeyi kurallara uygun takalım mesafelere dikkat edelim. Alınan kurallara uyalım. Daha önce açıklanan rakamları minimum hale getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zorunda ise kurallara harfiyen uy. Misafir çağırma misafirliğe gitme diyoruz. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet etmeyen kardeşlerimize güler yüzle ikaz edersek bu işten çıkacağız diyorum"diye konuştu.

"21 MİLYON CEZA YAZILDI BUNUN 1 MİLYONU AZ ÖNCE GELEN SİGARA YASAĞINDAN"

Açık alanda sigara içme yasağıyla ile ilgili bugüne kadar cezalardan bahseden Yerlikaya, "İstanbul'da 3 milyon 319 bin denetim yapmışız. 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız.Güvenlik güçlerimiz, zabıtalarımız mülki idari amirliğimiz, belediyelerimizin hepsi bütün güvenlik kurumlarımız bütün arkadaşlarımız ile beraber. Denetim sayımız 21 Ağustos'tan bu yana kadar 3 milyon 319 bin 917. İdari işlemlerimizi biliyorsunuz. Yazdığımız rakamı söylemekte yine haya ediyorum. 21 milyon ceza yazmışız toplam. Bunun sadece 1 milyonu az önce gelen sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar. Dolayısı ile artık sigara kullanan hemşehrilerimize şunu söylüyorum İnşallah sigarada kurtulurlar. Madem ki bunu içiyorsa artık maskesini indirmek sebebi olarak biz sigara içmesini doğru görmüyoruz. Onlardan anlayış bekliyoruz. Sabır bekliyoruz. Gelin şu 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Aslında çoğu gitti az kaldı. 8 ay bitti 9'uncu ayın içindeyiz. Tüm dünyadaki gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aşıyla ilgili her gün yeni haberleri büyük bir heyecanla dinliyoruz. Henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. O zaman bu kurallara samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım"şeklinde konuştu.

(Armağan Yılmaz/İHA)

21 milyon ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından

İstanbul Valisi, İstanbul, Sigara, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ' 21 milyon ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından' - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş         
09:39
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel         
08:47
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 10:42:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: " 21 milyon ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei