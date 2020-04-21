21 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

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21 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
47 dakika önce
21 Nisan 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:15 Çiçero
02:15 Yasak Elma
03:15 Badem Şekeri 3
03:45 Aşk Yeniden
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Kadın
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Çiçero
20:30 Yaparsın Aşkım
23:30 Benden Bu Kadar
23:30 Badem Şekeri 3
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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