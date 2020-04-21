21 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güzel Köylü

00:45 Kiralık Aşk

01:30 Kiralık Aşk

03:10 Türk Müziği

03:30 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

04:10 Erkenci Kuş

04:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 4

20:00 İşler Güçler

22:45 Görevimiz Tehlike 4

23:30 Dizi