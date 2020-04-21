21 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 BUNDESLİGA EN GÜZEL KURTARIŞLAR
01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HOLLANDA - DANİMA
01:00 Hollanda - Danimarka
01:45 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:50 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
02:00 Almanya - İspanya
02:40 Spor Akşamı
03:40 İngiltere Premier Lig Goller
03:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - İTALYA
04:00 İspanya - İtalya
04:00 Siyah Beyaz Anılar
04:15 Takvim Yaprakları
04:20 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
04:30 Spor Kitaplığı
04:35 Spor ve Sağlık
04:40 Kamu Spotu: Evde Spor
04:45 Hollanda - İspanya
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:10 Siyah Beyaz Anılar
06:25 Spor Kitaplığı
06:30 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Almanya - İspanya
10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - İTALYA
10:30 İspanya - İtalya
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Rusya - Çek Cumhuriyeti
12:15 Danimarka - Almanya
12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' DANİMARKA - ALMAN
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Hollanda - Danimarka
16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İspanya - İtalya
23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ
23:00 Almanya - Portekiz