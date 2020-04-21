21 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 BUNDESLİGA EN GÜZEL KURTARIŞLAR

01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HOLLANDA - DANİMA

01:00 Hollanda - Danimarka

01:45 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller

01:50 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL

02:00 Almanya - İspanya

02:40 Spor Akşamı

03:40 İngiltere Premier Lig Goller

03:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - İTALYA

04:00 İspanya - İtalya

04:00 Siyah Beyaz Anılar

04:15 Takvim Yaprakları

04:20 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

04:30 Spor Kitaplığı

04:35 Spor ve Sağlık

04:40 Kamu Spotu: Evde Spor

04:45 Hollanda - İspanya

05:40 Lig Hatırası 89-90

06:10 Siyah Beyaz Anılar

06:25 Spor Kitaplığı

06:30 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Kamu Spotu: İşte Spor

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Almanya - İspanya

10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - İTALYA

10:30 İspanya - İtalya

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Rusya - Çek Cumhuriyeti

12:15 Danimarka - Almanya

12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' DANİMARKA - ALMAN

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Hollanda - Danimarka

16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Nostaljik Maçlar

19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

23:00 İspanya - İtalya

23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ

23:00 Almanya - Portekiz