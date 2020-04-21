21 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 21 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

47 dakika önce

21 Nisan 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

21 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Kuruluş

01:40 52 Hafta

02:05 Tutunamayanlar

02:05 Uğurlugiller

03:10 Diriliş Ertuğrul

03:25 Sağlıklı Mutfak

04:10 Dert Ortağı

04:25 Gelin

05:30 İncir Ağacı

06:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

07:40 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Gelin

17:00 Düğün

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

22:30 3'te 3 Tarih

23:00 3'te 3 Tarih

23:15 Kelebeğin Rüyası

Tutunamayanlar, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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