21 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Kuruluş
01:40 52 Hafta
02:05 Tutunamayanlar
02:05 Uğurlugiller
03:10 Diriliş Ertuğrul
03:25 Sağlıklı Mutfak
04:10 Dert Ortağı
04:25 Gelin
05:30 İncir Ağacı
06:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
07:40 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Gelin
17:00 Düğün
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
22:30 3'te 3 Tarih
23:00 3'te 3 Tarih
23:15 Kelebeğin Rüyası