21 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

21 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
21.04.2021 06:42
21 Nisan 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 Almanya Bundesliga Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 TBMM-TV
17:30 Futbol Aklı
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
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