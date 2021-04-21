Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Panorama
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika