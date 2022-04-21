21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

21.04.2022 06:42
21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Nisan 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - Göztepe

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Kuşak Çatışması

03:00 Yeni Nesil Talk Show

04:00 Süper Hikayem

05:00 Farklı Açı

05:30 Kaleci ve Golcü

07:00 Yeni Gün

09:00 Fenerbahçe - Göztepe

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 İstanbulspor - Trabzonspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 ÖK Y. Malatyaspor - İH Konyaspor

14:30 DG Sivasspor - A. Alanyaspor

15:00 FTA Antalyaspor - Y. Kayserispor

15:30 Beşiktaş - Kasımpaşa

16:00 Kasımpaşa - A. Demirspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Farklı Açı

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 Muhabir Masası

21:00 Bi'de Bana Sor

22:00 Santra

23:30 İstatistik Bankası

21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Yapılan son ankete göre yüzde 50.3, '6'lı masa ülkeyi yönetmeye hazır değil' dedi!
00:48 3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı
00:38 Suudi Arabistan'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın birinci ve ikincisi Türkiye'den
00:24 Rus bakan konuşmaya başlayınca ABD'li bakan salonu terk etti!
00:18 Obradovic'in Partizan'ını dev turnuvanın dışına ittiler
23:57 Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonluğu için rövanş öncesi avantajı ele geçirdi
23:42 Formundan hiçbir şey kaybetmeyen 48 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı
23:35 Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 06:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: 21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement