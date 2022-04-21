Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Aktüel Futbol
02:00 Juventus - Fiorentina
03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:35 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:35 İtalya Serie A Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
16:55 Adanaspor A.Ş.- Yılport Samsunspor
19:00 Spor Merkezi
22:30 Spor Akşamı
23:00 Başlama Vuruşu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika