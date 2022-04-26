21 Nisan'da TÜGVA binasına saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

TÜGVA binasına yönelik 21 Nisan'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya ait yeni gelişmeler yaşandı. TÜGVA önüne patlayıcı bırakan terörist, çevredeki güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

TERÖRİST, KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Görüntülerde terörist B.Y'nin önce merdivenden indiği, daha sonra elinde poşetle sokakta yürüdüğü, ardından bir markete girdiği görülüyor. B.Y'nin bu süre içerisinde kıyafetlerini de değiştirdiği görüntülere yansıyor.

SINIRDAN 3 KEZ GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPTI

İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN BABASI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPOGANDASI YAPMAKTAN TUTUKLANDI

Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.