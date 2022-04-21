21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı

21.04.2022 07:58
21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör Türkiye'nin genelinde hava sıcaklığı 2 ila 5 derece artacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu

21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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