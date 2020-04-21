21 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlisporlu Özgür Çek: İkinci kez Fenerbahçe'ye gitmek pişmanlık değil ama tercih yanlışlığıydı

" Ronaldinho, benden daha hızlı düşünen birisi var o da Alex, demiş"

"Rezil olduğuma mı yanayım, Roberto Carlos 'u koşturduğuma mı"

"Alex, Roberto Carlos, Quaresma gibi üst düzey oyuncularla oynadım"

"Sezon başı kampı gibi 4 haftada hazır olunur"

"Birçok duyguyu barındıran bir 8 hafta olacak"

"Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz"

Galatasaray 'a frikikten, Trabzonspor 'a kupada ve Antalyaspor 'a attığım röveşata golü unutamam"

"Milli takım için her zaman hazırım"

Eskişehir formasıyla Antalyaspor'a attığım röveşata golüm yılın golü seçilmişti"

"Bülent hocanın katılmasıyla iyi bir ivme yakaladık"

"Çok iyi hocalarla çalıştım ama Hikmet Karaman 'ın yeri ayrı"

"Hikmet hocanın çok daha iyi takımlarda çalışıp çok büyük işler başaracağına inanıyorum"

"Umarım koronavirüs ilacı Türk bilim adamları tarafından bulunur"

Göztepeli Soner Aydoğdu'dan 'tatlı' mesajlar

İzmir ekibinin başarılı orta saha oyuncusu, evde kaldığı günlerde şekerpare yaptı ve "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" dedi

"Stadımızın keyfini çıkaramadık"

"Düzenimiz değişti, geç yatıp geç kalkıyorum"

"Bu sürede yemek yapmayı öğrendim"

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı oyuncular, Nevzat Demir Tesisleri'nde az sayıda futbolcu grubu halinde ısınma antrenmanlarını sürdürecek.

UEFA'DA ÖNEMLİ TOPLANTI

UEFA'ya üye 55 ülkenin genel sekreterleri, video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirecek. UEFA İcra Komitesi'nin perşembe günü federasyon başkanları ile yine video konferansla gerçekleştireceği toplantının ön hazırlığı olacak görüşmede, liglerin başlayıp başlamayacağı konusunda fikir alış verişinde bulunulacak.