21 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 21 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika

21 Ocak 2020 Haberleri

26 dakika önce

21 Ocak 2020 Manşet Haberleri.

21 Ocak 2020 Haberleri, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, Cüneyt Özdemir, Donald Trump, Kayserispor, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti
Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi Nakşibendi şeyhinin ailesi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle cinayetin işlendiğini söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 00:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 21 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]