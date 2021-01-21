Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:30 This is Paris
00:30 Serie A Full Impact
00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Belgesel: Diego Armando Maradona
04:30 beIN Teknik
04:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
05:00 1. Lig
05:30 Fransa'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 İtalya'dan Futbol
06:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:45 Süper Lig
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 Süper Lig
11:00 beIN Manşet
11:15 Maç Saati
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:00 This is Paris
15:00 Süper Lig
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir
16:00 A. Hatayspor - Y. Malatyaspor
16:00 Karagümrük - Beşiktaş
16:45 Süper Lig
17:00 A. Hatayspor - Y. Malatyaspor
17:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir
17:00 beIN Teknik
17:00 Karagümrük - Beşiktaş
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Galatasaray - Y. Denizlispor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor
19:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - Y. Denizlispor
20:00 Trabzonspor - İH Konyaspor
20:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe
21:00 Süper Lig
23:00 Gamer
23:00 Futbolun Şehirleri
23:30 Serie A Full Impact
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika