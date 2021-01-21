21 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:30 This is Paris

00:30 Serie A Full Impact

00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Belgesel: Diego Armando Maradona

04:30 beIN Teknik

04:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

05:00 1. Lig

05:30 Fransa'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 İtalya'dan Futbol

06:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:45 Süper Lig

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 Süper Lig

11:00 beIN Manşet

11:15 Maç Saati

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 This is Paris

15:00 Süper Lig

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir

16:00 A. Hatayspor - Y. Malatyaspor

16:00 Karagümrük - Beşiktaş

16:45 Süper Lig

17:00 A. Hatayspor - Y. Malatyaspor

17:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir

17:00 beIN Teknik

17:00 Karagümrük - Beşiktaş

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

19:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

20:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

20:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe

21:00 Süper Lig

23:00 Gamer

23:00 Futbolun Şehirleri

23:30 Serie A Full Impact