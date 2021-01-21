21 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

21 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
21.01.2021 06:42
21 Ocak 2021 Perşembe günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
00:00 Nasıl?
01:00 Akıl Çemberi
03:00 Gece Haberleri
04:00 Gece Haberleri
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:30 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:30 Tarafsız Bölge
21:00 Gece Görüşü
Son Dakika ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar! Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Golleriyle Lille'i taşıyan Burak'a büyük onur! Aldığı ödül sonrası Fransızca mesaj verdi Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı