Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 Bisiklet
00:10 Judo
00:40 Haberler
00:50 Snooker
01:45 Snooker
02:45 Kayakla Atlama
02:45 Alp Disiplini
03:30 Rally Raid
04:00 Rally Raid
05:00 Bisiklet
07:00 Tenis
08:00 Rally Raid
09:00 Rally Raid
09:30 Kayakla Atlama
09:30 Alp Disiplini
10:00 Alp Disiplini
10:35 Snooker
12:30 Nordic Combined
12:30 Judo
13:15 Nordic Combined
13:30 Biatlon
14:30 Biatlon
14:30 Nordic Combined
15:00 Nordic Combined
15:30 Biatlon
16:00 Alp Disiplini
16:05 Biatlon
17:00 Alp Disiplini
18:15 Alp Disiplini
19:30 Haberler
19:35 Kayakla Atlama
19:35 Nordic Combined
20:20 Nordic Combined
20:35 Kayakla Atlama
21:35 Nordic Combined
21:40 Kayakla Atlama
22:05 Haberler
22:10 Nordic Combined
22:40 Kayakla Atlama
23:10 Biatlon
23:10 Haberler
23:15 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika