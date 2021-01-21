21 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:15 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 Juventus - Napoli

03:45 Stadyum

04:25 Roma - Spezia

05:55 Takvim Yaprakları

06:10 Süper Lig Özetler

06:20 İtalya Süper Kupası Magazin

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:45 Efsanelerin İzinde

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

09:35 Almanya Bundesliga Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 TFF 1. Lig Özetler

12:35 İtalya Süper Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 İtalya Kupası Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Tbmm - Tv

17:30 Futbol Aklı

18:00 Spor Merkezi

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum

22:55 İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Juventus - Napoli

23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Lazio - Parma