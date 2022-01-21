21 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 795 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 790 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 795 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.304 lira, cumhuriyet altını da 5.307 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.839 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi. ABD basınında yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD yönetiminin, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

ONS ALTINDA 1.845 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Jeopolitik tarafta risk algısını artıran bu gelişmeler ve halihazırda enflasyon ve para politikalarında hızlı sıkılaşma kaygıları piyasalardaki oynaklığı artırdı. Buna karşın tahvil piyasasındaki satışların durulmasıyla çarşamba günü yüzde 1,90'ı test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, düşüşünü 3'üncü güne taşıdı ve yüzde 1,78'e geriledi. Analistler, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.845 doların direnç, 1.835 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.