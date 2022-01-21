21 Ocak dolar kuru! 13,43'ten alıcı buluyor - Son Dakika

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 13,3807'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 13,43 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,23'ten, sterlin/TL ise 18,24'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

GÖZLER CENEVRE'DE

Analistler, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşmesi ve bu sene 4 faiz artışına gideceğinin fiyatlanmasının ardından varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Analistler, bugünün veri takviminde ise ABD'de açıklanacak öncü göstergeler endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,4'ün destek, 96,0 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.