21 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi
46 dakika önce
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyorSPOR TOTO SÜPER LİG'de 18. hafta 2 maçla kapanacak20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 20.00 Bursaspor - FenerbahçeSPOR TOTO 1. LİG19.00 Elazığspor - AdanasporBEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor
SPOR TOTO SÜPER LİG'de 18. hafta 2 maçla kapanacak
20.00 Kasımpaşa
- Çaykur
Rizespor
20.00 Bursaspor
- Fenerbahçe
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Elazığspor
- Adanaspor
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor
maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu 1. maçında Boluspor
ile yarın karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını tamamlayacak ve yola çıkacak
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi
18.00 Çanakkale
Bld. - Nilüfer
Bld.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:17 Kaynak: DHA
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