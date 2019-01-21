Son Dakika Haberleri: 21 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi

21 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi

46 dakika önce

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyorSPOR TOTO SÜPER LİG'de 18. hafta 2 maçla kapanacak20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 20.00 Bursaspor - FenerbahçeSPOR TOTO 1. LİG19.00 Elazığspor - AdanasporBEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

21 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG'de 18. hafta 2 maçla kapanacak

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Elazığspor - Adanaspor

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını tamamlayacak ve yola çıkacak

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.00 Çanakkale Bld. - Nilüfer Bld.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Bursaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Spor
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