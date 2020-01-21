21 Ocak Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 21 Ocak Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

21 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

11 dakika önce

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI14.00 GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)20.30 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor (0-0)BEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

14.00 GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)

20.30 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor (0-0)

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

14.00 Bordo mavili kulüp ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.30 Crystal Palace - Southampton (Cenk Tosun - Premier Lig)

22.45 Fortuna Sittard - Feyenoord (Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)

23.10 Lyon - Lille (Zeki Çelik - Fransa Lig Kupası)

BASKETBOL

7DAYS EuroCup

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Partizan NIS

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Falco Szombathely - Beşiktaş Sompo Sigorta

20.00 TEKSÜT Bandırma - Rasta Vechta

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Tokat Bld. Plevne

17.30 Ziraat Bankası - Arhavi Voleybol

18.00 Bursa B.Şehir Bld. - İnegöl Bld.

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank

19.00 Arkas Spor - Sorgun Bld.


Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Kırklareli, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
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