21 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
14.00 GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)20.30 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor (0-0)
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR14.00 Bordo mavili kulüp ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL22.30 Crystal Palace - Southampton (Cenk Tosun - Premier Lig)22.45 Fortuna Sittard - Feyenoord (Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)23.10 Lyon - Lille (Zeki Çelik - Fransa Lig Kupası)
BASKETBOL7DAYS EuroCup20.15 Darüşşafaka Tekfen - Partizan NISFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Falco Szombathely - Beşiktaş Sompo Sigorta20.00 TEKSÜT Bandırma - Rasta Vechta
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Tokat Bld. Plevne17.30 Ziraat Bankası - Arhavi Voleybol18.00 Bursa B.Şehir Bld. - İnegöl Bld.19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank
19.00 Arkas Spor - Sorgun Bld.