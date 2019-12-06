Son Dakika Haberleri: 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 21 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 21 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde Yavu İlkokulunda yatılı eğitim gören 21 öğrenci, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastaneye giderek incelemek üzere numuneler aldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yavu köyü muhtarı Arif Ertaş, "21 öğrencimiz öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Öğrencileri hastaneye getirdik. Neyden zehirlendiklerini şuan bilmiyoruz. Ama sağlık durumları iyi" dedi. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
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