21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, son 4 ay içinde 21 otomobilden 40 bin lira değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelisi Oğuz T. (24), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Kentte, 4 ayda 21 otomobilden 40 bin lira değerinde amfi seti, teyp ve araç aksesuarı ile otomobil sahiplerine ait ruhsat ile ehliyet çalındı. Otomobil sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını, Oğuz T.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Oğuz T., polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Oğuz T.'nin, otomobillerden yaptığı hırsızlık anlarının ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisi Oğuz T.'nin, kapısını açtığı otomobillere girdiği anlar yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuz T., adliyeye sevk edildi.