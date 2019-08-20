21 şahıs hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş,...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (Ankara, Erzurum
, Kahramanmaraş
, Karabük
, Uşak
, Ağrı
, İstanbul
, Antalya
, Kütahya
, Kocaeli
, Hatay
) operasyonlarca 10 şahıs gözaltına alındı. 11 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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