21 senedir bu anı bekliyordu: Yeni Meghan o olacak! - Son Dakika

21 senedir bu anı bekliyordu: Yeni Meghan o olacak!

31.12.2020 16:43
21 senedir bu anı bekliyordu: Yeni Meghan o olacak!, System.String[]

Oysa Kraliçe'nin en küçük oğluyla evlendiği 1999 yılından bu yana hep daha ön plana çıkmak isteyen ama diğer aile üyelerinin gölgesinde kalan bir kişi daha var. Üstelik son bir yılda katıldığı etkinlikler ve yardım faaliyetleri sayesinde amacına adım adım yaklaşıyor.

Oysa Kraliçe'nin en küçük oğluyla evlendiği 1999 yılından bu yana hep daha ön plana çıkmak isteyen ama diğer aile üyelerinin gölgesinde kalan bir kişi daha var. Üstelik son bir yılda katıldığı etkinlikler ve yardım faaliyetleri sayesinde amacına adım adım yaklaşıyor. Kraliyet ailesini yıllar boyunca yakından takip eden uzmanlara göre "şirket" diye anılan ailenin yükselen yıldızı da o.Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Edward'ın 1999 yılında evlendiği Sophie Helen Rhys-Jones ya da unvanıyla birlikte Wessex Kontesi Sophie, birçok kraliyet uzmanına göre önümüzdeki dönemde adından daha çok söz ettirecek. İddialara göre ön plana çıkmak isteyen ama ailenin diğer üyelerinin gölgesinde kalan Sophie, 21 yıldır beklediği o çıkışı gerçekleştirmek üzere.Kraliyet uzmanı Phil Dampier'e göre 55 yaşındaki iki çocuk annesi Wessex Kontesi Sophie için "zaman geldi." Dampier, Express gazetesine verdiği demeçte "yükselen yıldız" diye tanımladığı Sophie Rhys Jones için, "Sanırım her zaman aile içinde daha büyük roller istiyordu. Ama kendisinden daha kıdemli üyeler nedeniyle gölgede kaldı" diye konuştu.Phil Dampier'e göre Kontes Sophie, şimdi eskisinden çok daha yüksek bir profil sergiliyor. Yıl içinde özellikle de koronavirüs krizi sırasında birçok gönüllü çalışma içinde yer alan Sophie, aile üyeleriyle iyi geçinmesiyle de biliniyor.Özellikle, 94 yaşındaki kayınvalidesi Kraliçe 2. Elizabeth ile arası çok iyi. Sophie Rhys Jones'un, Kate Middleton ile de iyi geçindiği biliniyor.1999 yılında Prens Edward ile evlenen Sophie Rhys Jones, 17 yaşında Louise ve 12 yaşında James adlı iki çocuk annesi.Kontes Sophie'nin, Prens Harry ile birlikte ülkeden ayrılan Meghan Markle'ın rolünü üstleneceğini ileri sürenler de var. Aileye katıldığı ilk dönemlerde Prens William, eşi Kate Middleton ile Prens Harry ve Meghan Markle 'muhteşem dörtlü' olarak anılıyordu. Bu iki çift, ailenin genç yüzünü temsil ediyordu. Fakat Harry ile Meghan'ın ayrılığı bu dörtlünün de dağılmasına neden oldu.Sophie Rhys Jones, eski bir halkla ilişkiler uzmanı. Evlenmeden önce birçok firmanın İngiltere'nin yanı sıra İsviçre ve Avustralya gibi ülkelerdeki temsilciliğini de üstlenen Kontes Sophie, 1996'da kendi ajansını açtı. 1987'de bir radyo kanalı için çalışırken Prens Edward ile tanıştı. 1993'te flört etmeye başladılar. Ocak 1999'da da nişanları ilan edildi. Aynı yıl haziran ayında da evlendiler.2001 yılında Sophie Rhys Jones bir skandaların da kahramanı oldu. Sonradan kapatılan bulvar gazetesi News of the World'ün Arap şeyhi kılığındaki bir muhabiri tarafından, Prens Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie Rhys Jones ve işortağının gizlice teybe alınmış konuşmalarını tam metin olarak yayınlaması İngiltere'yi karıştırdı.

Sadece bu gazetede değil, bütün diğer gazetelerde de alıntılar şeklinde, ancak manşetlerde yer alan haberler, Kraliyet ailesinin adının karıştığı en büyük skandallardan biri olarak tarihe geçti. Sophie'nin ve ortağının Arap şeyhi kılığındaki gazeteciye hemen hemen ülkedeki bütün önemli kişiler hakkında ilginç değerlendirmeler yaptığı ortaya çıktı.

21 senedir bu anı bekliyordu: Yeni Meghan o olacak!

Kate Middleton, Prens Edward, İngiltere, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 21 senedir bu anı bekliyordu: Yeni Meghan o olacak! - Son Dakika Magazin


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