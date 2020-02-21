21 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Tottenham - Liepzig

00:00 beIN Manşet

00:00 Taraftar

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

02:00 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Top 10

02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

03:00 beIN Manşet

03:45 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

15:30 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

17:00 Haftanın Öyküleri

17:30 Taraftar

17:30 TFF 1. Lig Top 10

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Haftanın Öyküleri

18:00 beIN Manşet

18:00 Taraftar

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Özel Röportaj

19:00 Taraftar

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

20:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor

21:15 Devre Arası

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Sporting - Başakşehir

22:00 Maç Sonu

22:30 Süper Lig Maç Sonu

22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

23:00 Sporting - Başakşehir

23:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri