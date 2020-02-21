21 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Çember: Hayalet Gemi

01:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Hayalimdeki Gelinlik

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

05:00 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 4

20:00 Babil

22:30 Hızlı ve Öfkeli 4