21 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 21 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

21 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

24 dakika önce

21 Şubat 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

21 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Spor Atlası

05:30 Premier Futbol

05:30 Spor Kitaplığı

05:35 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 1. Lig Gündemi

16:30 Lig Raporu

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Anadolu

21:00 Spor Ana Haber

21:45 Stadyum

22:00 Aktüel Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 07:10:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 21 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]