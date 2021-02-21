21 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Maraşlı

01:30 Kanatsız Kuşlar

03:20 Kanatsız Kuşlar

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kediler ve Köpekler 2

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:40 Maraşlı

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:20 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

20:00 Hercai

22:30 Kardeşlerim