21 Şubat 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Kefaret

00:30 Sen Çal Kapımı

03:00 Zuhal Topal’la Sofrada

03:15 Yasak Elma

04:45 Zümrüdüanka

05:15 Bir Deli Rüzgar

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Kefaret

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

20:00 Kefaret