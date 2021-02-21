21 Şubat 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Katiller Devri

00:15 Zaman Makinesi 1973

02:15 Çukur

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

06:00 Ramo

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Mavi Boncuk

14:30 Zaman Makinesi 1973

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Arıza