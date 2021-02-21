Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 Altınordu - Adanaspor A.Ş.
05:05 Teknik Analiz
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Arminia Bielefeld
07:00 Teknik Analiz
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Beypiliç Boluspor
13:25 Menemenspor - Akhisarspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Giresunspor - Ankaraspor
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Yılport Samsunspor
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika