21 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Fenerbahçe - A. Hatayspor

02:45 1 Yıldız 10 Gol

03:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

05:00 V. Karagümrük - DG Sivasspor

06:45 1 Yıldız 10 Gol

07:00 Yeni Gün

09:00 Fenerbahçe - A. Hatayspor

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 beIN Manşet

12:30 Beşiktaş - Antalyaspor

14:00 Sporun Mabetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

16:00 ÖK Y. Malatyaspor - FTA Antalyaspor

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Sporun Mabetleri

18:30 Göztepe - Galatasaray

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Göztepe - Galatasaray

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio