Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:30 Spor Takvimi
08:35 İşitme Engelliler Spor Bülteni
08:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:35 Spor Bülteni
10:30 Olimpik Branşlar
10:35 Spor Manşet
12:05 Gün Ortası
12:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:05 Spor Stüdyosu
14:00 Manisa Futbol Kulübü - Bereket Sigorta Ümraniyespor
16:05 Spor Bülteni
16:30 Adanaspor A.Ş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18:35 Spor Merkezi
19:30 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor
20:20 Futbol Gecesi Devre Arası
20:35 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:35 Futbol Gecesi
23:05 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika