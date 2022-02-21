Üye Girişi
21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

21.02.2022 06:42
21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

21 Şubat 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:30 Spor Takvimi

08:35 İşitme Engelliler Spor Bülteni

08:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:35 Spor Bülteni

10:30 Olimpik Branşlar

10:35 Spor Manşet

12:05 Gün Ortası

12:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:05 Spor Stüdyosu

14:00 Manisa Futbol Kulübü - Bereket Sigorta Ümraniyespor

16:05 Spor Bülteni

16:30 Adanaspor A.Ş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18:35 Spor Merkezi

19:30 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor

20:20 Futbol Gecesi Devre Arası

20:35 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:35 Futbol Gecesi

23:05 Teknik Analiz

YORUMLAR
500
21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
00:51 Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti
00:47 Oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı! Elendiği soru şaşkınlık yarattı
00:38 İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
00:37 Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı!
00:21 Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:30 Son Dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 06:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement