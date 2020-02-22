Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO) Başkanı Turgay Esen, 2020'nin "Patara Yılı" olması nedeniyle bölgedeki Tlos, Ksantos ve Letoon antik kentlerini birleştirip değişik turlar isteyen acenteler olduğunu bildirdi.

Esen, "21 Şubat Dünya Rehberler Günü" kapsamında Menteşe ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda, odanın tüm ilçelerde 423 üyesi olduğunu, bunlardan 315'inin aktif rehberlik yaptığını söyledi.

Bölgede daha çok Avrupalı turist ağırladıklarını aktaran Esen, şunları kaydetti:

"Hepimiz bölgede aktif rehberlik yapıyoruz. Antik kentlerde, şehir merkezlerinde gördüğünüz sıkıntıları, odamıza bildirirseniz, hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Muğla'da kayıtlı 153 antik kent var. Ama malumunuz sadece birkaçını biliyoruz. Gitmediğimiz antik kentlere daha fazla gezi yapmalıyız. Özellikle bu sene Strotanikeia'ya biraz ağırlık verdik. 2020'nin 'Patara Yılı' olması sebebiyle Tlos, Ksantos ve Letoon'u da birleştirip değişik turlar isteyen acenteler da var."