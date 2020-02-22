"21 Şubat Dünya Rehberler Günü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '21 Şubat Dünya Rehberler Günü' - Son Dakika

"21 Şubat Dünya Rehberler Günü"

9 dakika önce

Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO) Başkanı Turgay Esen, 2020'nin "Patara Yılı" olması nedeniyle bölgedeki Tlos, Ksantos ve Letoon antik kentlerini birleştirip değişik turlar isteyen acenteler olduğunu bildirdi.

Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO) Başkanı Turgay Esen, 2020'nin "Patara Yılı" olması nedeniyle bölgedeki Tlos, Ksantos ve Letoon antik kentlerini birleştirip değişik turlar isteyen acenteler olduğunu bildirdi.

Esen, "21 Şubat Dünya Rehberler Günü" kapsamında Menteşe ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda, odanın tüm ilçelerde 423 üyesi olduğunu, bunlardan 315'inin aktif rehberlik yaptığını söyledi.

Bölgede daha çok Avrupalı turist ağırladıklarını aktaran Esen, şunları kaydetti:

"Hepimiz bölgede aktif rehberlik yapıyoruz. Antik kentlerde, şehir merkezlerinde gördüğünüz sıkıntıları, odamıza bildirirseniz, hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Muğla'da kayıtlı 153 antik kent var. Ama malumunuz sadece birkaçını biliyoruz. Gitmediğimiz antik kentlere daha fazla gezi yapmalıyız. Özellikle bu sene Strotanikeia'ya biraz ağırlık verdik. 2020'nin 'Patara Yılı' olması sebebiyle Tlos, Ksantos ve Letoon'u da birleştirip değişik turlar isteyen acenteler da var."

Letoon, turist, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu
2.5 milyon TL'lik vurgun yapan 'Hurda bank' dolandırıcısı tutuklandı Trabzon hasır bileziği, ev ve otomobil fiyatlarıyla yarışıyor (Özel) Kopan parmağın bedeli 12 bin TL

Son Dakika Haberleri
10:25 Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak merkezini tek başına tanıttı
10:15 Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı
08:50 Muhterem Nur yoğun bakımda
08:36 Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler
08:20 Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davası reddedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 10:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "21 Şubat Dünya Rehberler Günü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]