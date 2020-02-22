21 şubat etkinliklerinde cirit coşkusu - Son Dakika
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21 şubat etkinliklerinde cirit coşkusu

6 saat önce

Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak görülen ata sporu cirit Bayburt'ta bu kez kurtuluşun 102. yıldönümü münasebetiyle icra edildi.

21 şubat etkinliklerinde cirit coşkusu, System.String[]

Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak görülen ata sporu cirit Bayburt'ta bu kez kurtuluşun 102. yıldönümü münasebetiyle icra edildi.


Cirit sporunun yaşatıldığı illerden Bayburt'ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Genç Osman Atlı Spor Kulübünün karşılaştığı müsabaka heyecanlı dakikalara sahne oldu. Dostluk havasında geçen müsabakada, ciritçiler at binip cirit atmada hünerlerini centilmence sergilerken müsabakayı izleyen ciritseverler ise keyifli anlar yaşadı.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği karşılaşma berabere sonuçlandı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından Vali Epcim ve Başkan Pekmezci iki takımın başkanlarına ve hakemlere günün anısına plaket takdim ettiler.


Plaket takdimi öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, "Her zaman olduğu gibi ata sporumuza verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Yiğitler otağının gençleri, Orta Asya bozkırlarından Anadolu yaylalarına at süren yiğitler. Sizi kutluyoruz. Bu mutlu günümüzde, Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. yıldönümünde yine gerekli desteği verdiniz, sizi kutluyoruz" diye konuştu.


Vali Cüneyt Epcim ise "Bugünler bizler için önemli günler, bizde şehrimizde yaklaşık bir haftadır kurtuluş haftası etkinlikleri münasebetiyle toplanmaktayız. Bu otantik sporumuzu Bayburt'ta çok güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Her iki takımımızı da kutluyorum. Sizlere bol ciritli günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:08 Kaynak: İHA
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