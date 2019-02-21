21 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi
1 saat önce
UEFA AVRUPA LİGİUEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor.
UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa
Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe
ve Galatasaray
, tur için sahaya çıkıyor.
20.55 Zenit
- Fenerbahçe
23.00 Benfica
- Galatasaray
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli olacak.
BASKETBOL
EuroLeague
20.30 Anadolu Efes
- Olympiakos
EuroCup Kadınlar
18.00 Çukurova
Basketbol - Wisla Krakow
22.00 BLMA - Galatasaray
HAYATINI KAYBEDEN FİKRET ÜNLÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK
12.00 Geçtiğimiz günler hayatını kaybeden Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Fikret Ünlü
için Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlenecek.
BİSİKLET
Bisiklet tutkunlarını Antalya
'da buluşturacak olan Tour of Antalya, bugün 141 kilometrelik Köprülü
Kanyon-Antalya etabı ile başlayacak ve 24 Şubat Pazar günü Erdal İnönü
Parkı yanındaki finiş alanında son bulacak. (Antalya)
ATLETİZM
09.30 'Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings for Life World Run'ın 5 Mayıs
'taki koşularından önce tanıtım toplantısı İstanbul
'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:23 Kaynak: DHA
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