Son Dakika Haberleri: 21 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

21 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

1 saat önce

UEFA AVRUPA LİGİUEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor.

21 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi, System.String[]
UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor. 

20.55 Zenit - Fenerbahçe

23.00 Benfica - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli olacak.

BASKETBOL

EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos

EuroCup Kadınlar

18.00 Çukurova Basketbol - Wisla Krakow

22.00 BLMA - Galatasaray

HAYATINI KAYBEDEN FİKRET ÜNLÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

12.00 Geçtiğimiz günler hayatını kaybeden Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Fikret Ünlü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlenecek. 

BİSİKLET

Bisiklet tutkunlarını Antalya'da buluşturacak olan Tour of Antalya, bugün 141 kilometrelik Köprülü Kanyon-Antalya etabı ile başlayacak ve 24 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı yanındaki finiş alanında son bulacak. (Antalya)

ATLETİZM

09.30 'Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings for Life World Run'ın 5 Mayıs'taki koşularından önce tanıtım toplantısı İstanbul'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avrupa, Galatasaray, Spor
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