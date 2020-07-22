21 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

21 Temmuz 2020 Haberleri
21 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
- Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
- Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
- İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek
- Beşiktaş ve Kadıköy'de kadınlardan Pınar Gültekin eylemi! Ünlü isimler de destek verdi
- Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
- Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
- ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
- Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
- Uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki yolcu, 40 metrelik uzaklıkta bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
- Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi
- İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
- İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor
- Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
- Selçuk İnan, idmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı
- Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
- Hayvan pazarından kaçan kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı
- Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
- Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
- Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
- Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
- Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
- Bilecik'te kurban pazarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için 'tokalaşmatik' kuruldu
- Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu
- Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye 'Türkiye'yi durdurun' çağrısı
- Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
- Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
- Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
- Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
- Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
- Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor
- Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
- Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
- Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
- Altının kilogramı 402 bin 600 liraya yükseldi
- Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
- Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:15
Son Dakika 17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs, hayatını kaybetti İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor