21 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

21 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

21 Temmuz 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Öfkeli Aşıklar

01:45 Adı Efsane

03:15 Adı Efsane

04:00 5N 1K

04:45 Arda'nın Mutfağı

05:30 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin

22:45 Öfkeli Aşıklar

Adı Efsane, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

07:41 Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir 07:24 Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı 07:13 Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi 23:47 İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
07:13
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
23:47
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
19:07
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
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