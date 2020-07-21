21 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
21 Temmuz 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Öfkeli Aşıklar
01:45 Adı Efsane
03:15 Adı Efsane
04:00 5N 1K
04:45 Arda'nın Mutfağı
05:30 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Çarkıfelek
22:30 Süper Magazin
22:45 Öfkeli Aşıklar
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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