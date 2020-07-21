21 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United

05:40 Süper Lig Özetler

06:10 La Liga Özetler

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:30 Süper Lig Özetler

07:58 İstiklal Marşı

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 La Liga Özetler

15:45 TFF 1. Lig Goller

15:55 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:30 Süper Lig Özetler

16:30 Arsenal - Manchester City

17:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle United

20:00 La Liga Özetler

20:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

21:00 Aktüel Futbol

22:00 Stadyum

23:00 Spor Artı