21 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
21 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United
05:40 Süper Lig Özetler
06:10 La Liga Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Süper Lig Özetler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 La Liga Özetler
15:45 TFF 1. Lig Goller
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:30 Süper Lig Özetler
16:30 Arsenal - Manchester City
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle United
20:00 La Liga Özetler
20:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
21:00 Aktüel Futbol
22:00 Stadyum
23:00 Spor Artı
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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