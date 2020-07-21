21 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
21 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Leyla ile Mecnun
00:30 Kalk Gidelim
02:10 52 Hafta
02:35 Elimi Bırakma
03:00 Diriliş Ertuğrul
05:45 Ege'nin Hamsisi
06:25 Sağlıklı Mutfak
07:25 Osmanlı Tokadı
08:25 Osmanlı Tokadı
09:45 Tozkoparan
10:30 Tozkoparan
11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:55 Elimi Bırakma
12:15 Elimi Bırakma
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
21:45 Forrest Gump
22:00 Yeşil Deniz
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika 07:41 Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir 07:24 Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı 07:13 Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi 23:47 İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi