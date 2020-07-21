21 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı

21 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Leyla ile Mecnun

00:30 Kalk Gidelim

02:10 52 Hafta

02:35 Elimi Bırakma

03:00 Diriliş Ertuğrul

05:45 Ege'nin Hamsisi

06:25 Sağlıklı Mutfak

07:25 Osmanlı Tokadı

08:25 Osmanlı Tokadı

09:45 Tozkoparan

10:30 Tozkoparan

11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:55 Elimi Bırakma

12:15 Elimi Bırakma

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

21:45 Forrest Gump

22:00 Yeşil Deniz

Elimi Bırakma Dizisi, Kalk Gidelim Dizisi, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
07:13
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
23:47
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
19:07
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
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