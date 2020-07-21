21 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Leyla ile Mecnun

00:30 Kalk Gidelim

02:10 52 Hafta

02:35 Elimi Bırakma

03:00 Diriliş Ertuğrul

05:45 Ege'nin Hamsisi

06:25 Sağlıklı Mutfak

07:25 Osmanlı Tokadı

08:25 Osmanlı Tokadı

09:45 Tozkoparan

10:30 Tozkoparan

11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:55 Elimi Bırakma

12:15 Elimi Bırakma

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

21:45 Forrest Gump

22:00 Yeşil Deniz