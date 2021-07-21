Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
00:30 CONCACAF Gold Cup Maç Özetleri
06:30 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika