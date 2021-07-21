21 Temmuz 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

21 Temmuz 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

21 Temmuz 2021 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 Akıl Çemberi 04:30 Ana Haber 06:00 Haber 07:00 A'dan Z'ye 08:00 A'dan Z'ye 10:00 A'dan Z'ye 11:00 Gündem 13:00 Gündem 13 14:00 Bugün 15:00 Bugün 15:20 O 16:00 Günlük 17:00 Geçmiş Zaman Olur ki 70'ler 18:00 Ana Haber 20:45 CNN TÜRK Masası

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