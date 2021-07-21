21 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

21 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı

21 Temmuz 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 02:15 Aramızda Kalsın 04:00 Erkenci Kuş 06:00 Geniş Aile 07:00 Medcezir 09:15 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:30 Aramızda Kalsın 17:00 Boşver Arkadaş 18:45 Star Haber 20:00 İbo Show 23:30 Arkadaşım Hoşgeldin

Son Dakika

Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu

Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak

Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı

İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim

Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı

Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış

Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar

Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar