Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - İspanya
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
10:00 Spor Manşet
11:25 İsveç - ABD
13:30 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Dakika Skor
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika