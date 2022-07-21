Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
03:15 Şef Kapımda
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
22:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Son Dakika › TV › 21 Temmuz 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika