Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Hükümet Kadın 2
03:15 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
Son Dakika › TV › 21 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika