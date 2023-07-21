21 Temmuz 2023 On Numara Sonuçları Açıklandı Mı? - Son Dakika
Üye Girişi

21 Temmuz 2023 On Numara Sonuçları Açıklandı Mı?

21.07.2023 17:37

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 21 Temmuz 2023 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 21 Temmuz 2023 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 21 Temmuz 2023 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 21 Temmuz 2023 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

21 Temmuz 2023 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Temmuz 2023 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 Temmuz 2023 On Numara Sonuçları Açıklandı Mı? - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
18:00 Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ın Lyanco transferi iptal oldu
17:58 Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor
17:53 Başkan Altay: Mevlana Yılı'nda Konya ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyoruz
17:38 Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Yeniden Süper Lig'de! Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da
17:16 Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu
17:12 Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
17:03 Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı
16:58 Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 18:29:58. #1.11#
SON DAKİKA: 21 Temmuz 2023 On Numara Sonuçları Açıklandı Mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement