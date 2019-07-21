Son Dakika Haberleri: 21 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi
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21 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

7 dakika önce

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, santrafor transferi konusunda büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, "Herhalde önümüzdeki hafta onu hallederiz. O konuda epey bir mesafe kat ettik. O konuyla alakalı olarak Pazartesi-Salı çok yoğun geçecek.

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TRABZONSPOR
-Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, santrafor transferi konusunda büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, "Herhalde önümüzdeki hafta onu hallederiz. O konuda epey bir mesafe kat ettik. O konuyla alakalı olarak Pazartesi-Salı çok yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum" dedi.
-Ağaoğlu'nun 41.5 numaralı spor ayakkabısını Abdulkadir Ömür'ün antrenman yapması için vermesi ise dün akşamki antrenmana damga vurdu ve sosyal medyada ilgi odağı oldu.
-Bordo mavililer Avusturya kampında çalışmalarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
10.30 Yeni sezon hazırlıklarına sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
18: 30 Siyah beyazlılar hazırlık maçında Kocaelispor ile karşılaşacak

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları günde çift antrenman ile Avusturya'da sürüyor

FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya hareket edecek.

HAZIRLIK MAÇI
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Eibar

ATLETİZM
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası devam ediyor (İsveç)

YÜZME
10.00 - 31'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleştirilecek

BASKETBOL
17.50 İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya'nın Ljubijana kentine gidecek


Ahmet Ağaoğlu, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:56 Kaynak: DHA
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