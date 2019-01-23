Son Dakika Haberleri: 21 Terörist Daha !

21 Terörist Daha !

1 saat önce

20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 21 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 21 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Harekatlara katılan jetlerin emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Irak, PKK, Güncel
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