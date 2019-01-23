21 Terörist Daha !
1 saat önce
20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 21 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 21 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak
'ın kuzeyi Zap, Metina
, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
Harekatlara katılan jetlerin emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı